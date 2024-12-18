ВМФ получит три атомных крейсера проекта «Борей-А» до 2028 года

Герасимов: до 2028 года в ВМФ поступят три атомные подлодки проекта «Борей А»

Три стратегических атомных подводных крейсера проекта «Борей-А» включат в состав Военно-морского флота России до 2028 года. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов.

«В стадии строительства находятся еще два атомных подводных крейсера „Борей-А“, которые до 2028 года будут включены в боевой состав Военно-морского флота», — уточнил он на брифинге для иностранных военных атташе.

Сейчас завершаются испытания новой подводной лодки «Князь Пожарский». По словам начальника Генштаба, в России происходит обновление вооружения и военной техники, а также повышается уровень подготовки руководящего состава и подразделений.

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