ВМФ получит три атомных крейсера проекта «Борей-А» до 2028 года

Три стратегических атомных подводных крейсера проекта «Борей-А» включат в состав Военно-морского флота России до 2028 года. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов.
«В стадии строительства находятся еще два атомных подводных крейсера „Борей-А“, которые до 2028 года будут включены в боевой состав Военно-морского флота», — уточнил он на брифинге для иностранных военных атташе.
Сейчас завершаются испытания новой подводной лодки «Князь Пожарский». По словам начальника Генштаба, в России происходит обновление вооружения и военной техники, а также повышается уровень подготовки руководящего состава и подразделений.
Ранее американский журнал The National Interest признал российские субмарины проекта 945А «Кондор» и 885 «Ясень» лучшими в мире в 2024 году.
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