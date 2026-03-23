Молодую россиянку нашли мертвой в гостинице Тбилиси

Полиция Грузии завела уголовное дело о доведении до самоубийства после обнаружения в одной из гостиниц Тбилиси тела россиянки 2003 года рождения. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД страны сообщил телеканал «Рустави 2» .

В ведомстве уточнили, что в Грузию россиянка прибыла 16 марта и остановилась в гостинице, где ее нашли мертвой.

В рамках расследования правоохранители задержали сопровождавшего девушку молодого человека с российским гражданством.

В ходе предварительного допроса он рассказал, что вместе со своей знакомой он употреблял наркотики в гостиничном номере. Утром он обнаружил, что девушка умерла.

Осмотревшие тело эксперты следов насилия не обнаружили. Точные причины смерти установят в ходе назначенных экспертиз.

В начале февраля стало известно о смерти 39-летней россиянки Любови Орловой, переехавшей на Кипр шесть лет назад. Ее тело обнаружили прибывшие по вызову врачи. В ходе осмотра признаков насильственной смерти россиянки они не обнаружили. По неподтвержденным данным, Орлова скончалась из-за осложнений после перенесенной пневмонии.