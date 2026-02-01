В поселке Искеле на Кипре нашли мертвой 39-летнюю россиянку Любовь Стрелкову. Причиной смерти могли стать осложнения после перенесенной пневмонии. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на знакомую женщины.

По данным издания, Стрелкова жила на Кипре последние шесть лет. Тело россиянки обнаружили в ее доме 20 января. Врачи, которые приехали на вызов, не зафиксировали признаков насильственной смерти.

«У нее были осложнения после пневмонии. Мы с ней бывшие соседи, выросли на глазах друг у друга. Сейчас сами в шоке. Молодая такая еще. Родителей жалко», — поделилась с журналистами знакомая женщины.

Родные и друзья Стрелковой несколько дней собирали деньги на перевозку тела в Россию и, по данным публикации, собрали около 800 тысяч рублей. Женщину похоронили 31 января на малой родине — в городе Верещагино Пермского края.

Позже умер возлюбленный Стрелковой Александр. Собеседница издания отметила, что причину его смерти пока не называли. По данным журналистов, у мужчины остался сын, который живет в Испании.

Близкие россиян, которые скончались за границей, часто сталкиваются с трудностями при перевозке тела в Россию. Недавно семья жителя Пермского края, который умер во Вьетнаме, не могла похоронить его на родине. Родственникам выставили счета, которые нельзя оплатить в России.