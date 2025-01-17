«Молдовагаз» признал исторический долг перед «Газпромом» на 709 миллионов долларов. Об этом заявил телеканалу TV8 исполняющий обязанности председателя правления компании Вадим Чебан.

«Эта задолженность есть в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал. Документы подписываются», — подчеркнул он.

Чебан подчеркнул, что долг относится к периоду до 2014 года, а по текущим платежам «Молдовагаз» все переводит своевременно. Он отметил, что «Газпром» имеет полное право требовать выплаты.

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан не исключил, что страна обратится в международный арбитраж из-за решения «Газпрома» остановить поставки газа. Он заявил, что международный аудит якобы не нашел никаких задолженностей.