Молдавской оппозиции не хватило голосов для отправки правительства в отставку
Оппозиционные депутаты в Молдавии выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, но им не хватило количества голосов. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу, его процитировало РИА «Новости».
«Проект вотума недоверия набрал 18 голосов», — сказал он напомнив, что необходимо получить 51 голос.
Присутствующий на заседании Речан обвинил оппозиционеров в «предательстве родины», потому что они якобы намерены дестабилизировать ситуацию в государстве.
Депутаты оппозиции в стране выдвинули вотум недоверия 6 декабря. По их словам, республика уже три года остается в глубоком энергетическом кризисе, власти не разработали стратегию по обеспечению энергетической безопасности и защите людей от последствий энергокризиса.
Ранее власти Молдавии ввели режим ЧП из-за угрозы гуманитарного кризиса. Во время этого положения правительственные учреждения обязаны выполнять все распоряжения комиссии по чрезвычайным ситуациям.