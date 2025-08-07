Молдавским парламентариям запретили проверять условия содержания Гуцул в СИЗО

Депутатам парламента Молдавии не разрешили посетить СИЗО, где содержится глава Гагаузии Евгения Гуцул. Об этом ТАСС заявила Регина Апостолова.

«В день, когда сюда привезли Евгению, мы были [на месте], но на тот момент не было четко определено, в каких условиях она будет находиться», — отметила парламентарий.

По ее словам, группа решила воспользоваться своими депутатскими правами и проверить условия содержания Гуцул, но ей в этом отказали. По словам Апостоловой, такое происходит впервые.

Парламентарий объяснила, что за последние три года в этом СИЗО содержались 20 политических активистов «Победа», и депутатам всегда позволяли проверить условия их содержания.

Главу автономии приговорили к семи годам заключения. Политолог Антон Хащенко назвал решение молдавского суда откровенной и неприкрытой расправой. По его мнению, таким образом политическим оппонентам власти послали четкий сигнал.