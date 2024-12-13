Молдавский парламент обсудил вотум недоверия правительству на фоне энергокризиса

Парламентарии Молдавии собрались в ночь на пятницу, 13 декабря, на заседание для обсуждения вотума недоверия премьер-министру Дорину Речану и его правительству. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Вопрос об отставке кабинета министров был инициирован Блоком коммунистов и социалистов. Оппозиционеры утверждают, что республика уже три года испытывает серьезные трудности в энергетической сфере, а у правительства нет ни ясной стратегии, ни мер защиты населения от кризиса.

Парламент собрался накануне днем. Депутаты утвердили введение режима чрезвычайного положения в стране, а затем перешли к вотуму недоверия, притом против переноса обсуждения на другой день выступил спикер Игорь Гросу.

В свою очередь, премьер Речан, присутствующий на заседании, обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации в стране и назвал их действия предательством национальных интересов.

Вероятность реальной отставки правительства близка к нулю. Голосов за выражение вотума недоверия кабинету министров у оппозиционеров не будет просто физически — правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) контролирует 63 из 101 места в парламенте. Более того, депутаты этой фракции решили покинуть заседание, с трибуны перед представителями оппозиции начал выступать премьер Речан.

Ранее в Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения из-за неопределенности с поставками газа. Речан допускал, что Приднестровье останется без этого энергоресурса.