Депутат молдавского парламента и исполнительный секретарь блока «Победа» Марина Таубер заявила, что Россия в отличие от Евросоюза проявляет заботу о простых гражданах Молдавии, которые уехали из страны не от хорошей жизни. Об этом парламентарий сообщила в своем Telegram-канале .

«Пока Евросоюз раздумывает о том, чтобы сдирать с молдаван по 20 евро за въезд в Румынию, Россия открывает двери для наших сограждан», — написала она.

Таубер подчеркнула, что власти Молдавии, следуя курсу на евроинтеграцию, отвернулись от собственного народа, в то время как президент России Владимир Путин подписал указ об амнистии для молдавских граждан, нарушивших миграционные правила.

Согласно указу, депортация таким гражданам не грозит, если они не нарушали закон. Они смогут работать в России без патента до 1 октября 2026 года при условии прохождения в МВД идентификации личности и медосмотра.

В марте Таубер констатировала, что Гагаузия не стремится сближаться с НАТО и ЕС.