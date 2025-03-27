Представитель оппозиционного блока «Победа», депутат молдавского парламента Марина Таубер рассказала в беседе с RT об истинных желаниях в Гагаузии.

По ее словам, у автономии нет стремлений вступать в Евросоюз и сближаться с НАТО. Соответствующие выводы, пояснила парламентарий, продемонстрировали итоги референдума.

«Люди в Гагаузии вообще сказали Санду (Майя Санду, президент Молдавии — прим. ред.) до свидания», — заявила Таубер.

Она также обратила внимание на бездействие властей Молдавии касательно благополучия народа. При этом депутат напомнила о грантах и кредитах, выданных Евросоюзом и другими зарубежными партнерами.