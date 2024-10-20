Молдавские власти обвинили в вычеркивании из политической жизни живущих в РФ граждан

Власти вычеркивают из политики проживающих за рубежом граждан, хотя в российских городах проживают более 300 тысяч молдаван. Людям не дают проголосовать и намекают, что им стоит сидеть дома, отметил Шор. По его словам, в России открыли всего два избирательных участка. Он назвал количество бюллетеней на них смехотворным.

Ранее явка на президентские выборы в Молдавии превысила 33,3%, благодаря чему их признали состоявшимися. В этот же день молдавские граждане участвуют в референдуме, где выражают свое мнение касательно изменения конституции.