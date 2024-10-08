Молдавские спецслужбы передали Украине российского ученого Чистилина

Молдавские спецслужбы задержали в аэропорту Кишинева и передали СБУ российского экономиста Дмитрия Чистилина, у которого есть и украинский паспорт. Об этом сообщил ТАСС друг задержанного Игорь Калдаре.

Чистилин возглавлял Международный институт развития и самоорганизации имени Саймона Кузнеца, работавший при Киево-Могилянской академии. Вместе с собеседником агентства он организовал в Бухаресте конференцию, посвященную региональной безопасности. Затем Чистилин полетел в Москву проведать заболевшего сына, а оттуда прибыл в Кишинев.

«Уже в Молдавии [он] был задержан, после чего сотрудники Службы безопасности Молдавии передали его спецслужбам Украины», — сообщил Калдаре.

На Украине Чистилина обвиняют в госизмене. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В сентябре суд постановил депортировать на родину молдавского добровольца, принимавшего участие в СВО на стороне России и не успевшего продлить срок пребывания.