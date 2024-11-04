Молдавия заблокировала выезд специалистов из Приднестровья на мост у Резина

Молдавия нагнетает обстановку, не выпуская специалистов из Приднестровья на мост у города Резина. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков.

«Мы просили выезда военных наблюдателей в Рыбницу, нам никто не дал разрешения. Просили проехать правоохранительным органам, оценить ситуацию с точки зрения безопасности — тоже ничего такого не произошло», — заявил Беляков.

Он предположил, что власти Молдавии «нагнетают обстановку» в Зоне безопасности. Беляков отметил, что 3 ноября в ситуации с мостом были нарушены ряд договоренностей.

Соединяющий Молдавию и Приднестровье мост через Днестр в день выборов перекрывали дважды. Первый раз из-за подозрительного мужчины на переправе, второй раз из-за сообщения о минировании.