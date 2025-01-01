Молдавия перешла на электроэнергию из Румынии

После снижения выработки на государственной районной электростанции, которая работала на газе из России, Молдавия перейдет на электроэнергию из Румынии. Об этом сообщила местная госкомпания Energocom.
В январе собственные мощности республики дадут максимум 127 тысяч мегаватт-час, что составляет лишь 28% от общего потребления. Еще 10% покроют из возобновляемых источников энергии, которые напрямую зависят от погоды. Остальную часть потребления, а это больше 60%, стране обеспечит Румыния.
C 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию из-за долгов и многократных нарушений контракта республикой. В Кишиневе отказались урегулировать вопрос с невыполненными платежными обязательствами, подчеркнул RT. Молдавская сторона заявила, что не признает «предполагаемых долгов» за газ.
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