Молдавия продолжила душить СМИ. Лицензии отобрали у телекомпаний, давших слово оппозиции

Правительство Молдавии отозвало лицензии у трех телекомпаний

Фото: РИА «Новости»

Молдавские власти отозвали лицензии у трех телекомпаний, предоставлявших слово оппозиции. Об этом правительство республики сообщило на своем сайте.

«Три компании аудиовизуальной сферы остались без разрешительных документов на вещание из-за финансирования из сомнительных источников», — уточнили в пресс-службе.

Речь идет о ООО «Телесистем ТВ», ООО «Телестар Медиа» и ООО Archidoc Group. Компании нарушили определенные требования, отметили в кабмине.

Ранее Европейский союз согласовал запрет вещательной деятельности отечественных СМИ: РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты». Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала ответ на такие действия.

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