Молдавия подготовилась к режиму ЧС в области энергетики

Правительство Молдавии предложило ввести чрезвычайное положение в области энергетики сроком на 60 дней. Об этом сообщил « Sputnik Молдова ».

Теперь постановление необходимо будет утвердить парламенту. Решение приняли из-за аварийного отключения ЛЭП Исакча-Вулканешты мощностью 400 киловатт, которая связывает страну с Румынией.

По словам премьера Александра Мунтяну, режим ЧП позволит быстрее мобилизовать все необходимые ресурсы.

Ранее в Молдавии ввели режим экологической тревоги из-за разлива топлива в районе Днестровской ГЭС. Волна загрязнения пошла ниже по течению и пересекла украино-молдавскую границу. Позднее власти республики попросили помощи в ликвидации последствий аварии у европейских стран.