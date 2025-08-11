Шойгу: советники из ЕС действуют во всех государственных органах Молдавии

Во всех государственных органах Молдавии действуют советники из стран Евросоюза, речь идет о тотальном внешнем управлении республикой. Об этом в материале для РИА «Новости» сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

По его словам, евроинтеграционный курс верхушки Молдавии в результате привел к тому, что профильные советники из стран ЕС действуют в государственных органах республики, в том числе силовых структах.

«Это вряд ли можно назвать санкционированным государством вмешательством во внутренние дела. Речь идет о тотальном внешнем управлении», — отметил Шойгу.

Секретарь Совбеза напомнил, что в 2025 года власти Молдавии узаконили схему отъема земель с последующей продажей на аукционах, что ускорит массовое банкротство фермеров и разрушение сельского хозяйства в стране.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сравнила президента Молдавии Майи Санду с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.