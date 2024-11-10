Молдавия обратилась к «Газпрому» из-за угрозы срыва поставок газа

Молдавия попросила российский «Газпром» внести ясность по поставкам газа через территорию Украины. Об этом на брифинге сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов, его слова привело РИА «Новости» .

Глава ведомства объяснил, что в противном случае республика займется разработкой альтернативных маршрутов поставок углеводородов.

«Если в декабре „Газпром“ не зарезервирует мощности на январь, то о новом транзитном контракте станет известно лишь 31 декабря. Мне бы хотелось понимать это до 31 декабря, чтобы мы имели возможность организовать альтернативные маршруты», — сказал он.

Парликов сослался на действующий контракт «Молдовгаза» и «Газпрома» о транзите газа и отметил, что российская сторона пока не ответила на запрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что киевский режим не намерен продлевать соглашение с «Газпромом» по вопросу транзита российского газа по территории страны.