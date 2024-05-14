Молдавия и ЕС углубят партнерство в сфере безопасности | 360°

14 мая 2024, 09:32
Молдавия и ЕС углубят партнерство в сфере безопасности
FT: ЕС и Молдавия колоссально углубят партнерство в сфере безопасности
Молдавия и Евросоюз планируют углубить партнерство в сфере безопасности «до беспрецедентного уровня». Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на предложение ЕС.
«Молдавия и ЕС углубят сотрудничество в оборонной сфере до беспрецедентного уровня», — указали авторы материала.
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Предложение Евросоюза планируют согласовать на следующей неделе. По нему Молдавия будет более активно обмениваться данными разведки со странами ЕС, принимать участие в военных учениях и программах военных закупок.
Соглашение повысит качество взаимодействия страны с Евросоюзом в противостоянии иностранному вмешательству, терроризму и киберугрозам.
Доктор исторических наук Борис Александрович Шмелев заявлял, что у Молдавии почти нет шансов стать полноправным членом Европейского союза. По его словам, проблема кроется в экономике.
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