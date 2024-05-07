Историк Шмелев: у Молдовы не так много шансов на вступление в ЕС с точки зрения экономики | 360°

Мир 07 мая 2024, 13:31 Историк Шмелев: у Молдовы не так много шансов на вступление в ЕС с точки зрения экономики

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Совет Европейского союза решил начать переговоры о вступлении Молдавии в декабре прошлого года. У страны не так много шансов войти в ЕС с точки зрения экономики, сообщил доктор исторических наук Борис Александрович Шмелев агентству RuNews24.ru.

По словам эксперта, при этом Евросоюз все же может рассмотреть возможность «взять Молдову под свое крыло». Не стоит исключать вероятность того, что к 2030 году страна станет членом ЕС, подчеркнул Шмелев.

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Отмечается, что сейчас процесс вступления Молдавии в Европейский союз находится на стадии переговоров.