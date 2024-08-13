Молдавии напомнили о нейтральном статусе после сообщений о размещении F-16

МИД России выразил серьезную озабоченность временному поверенному в делах Молдавии Александру Кетрару о появлении информации, что республика предоставила аэродромы для базирования истребителей F-16, поступивших на вооружение ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства .

«Выражена серьезная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолеты F-16, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России», — говорится в сообщении.

Молдавскому дипломату напомнили, что такое решение противоречит закрепленному в конституции республики нейтральному статусу страны, негативно влияют на процесс урегулирования конфликта в Приднестровье, а также подрывает безопасность страны, где живет большое число россиян.

МИД призвал власти Молдавии не предпринимать шагов для эскалации украинского кризиса и не становиться его непосредственным участником.

Первая партия западных истребителей F-16 поступила на Украину во второй половине июля. Глава Каховского городского округа Павел Филипчук заявил, что ВСУ уже использовали самолеты для полетов над Херсонской областью, чтобы запугать местных жителей.