Молдаване потребовали открыть в России больше участков на парламентских выборах

Молдавская диаспора недовольна решением отрыть в России всего два избирательных участка для голосования на парламентских выборах. Об этом сообщил РИА «Новости» вице-председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры «Patria-Родина» Александр Танасий.

Он отметил, что в России проживают более 350 тысяч молдаван, из которых в консульских учреждениях зарегистрированы 23 тысячи. Кишинев панирует открыть только два избирательных участка, тогда как в Италии на такое же количество человек будут работать более 70 участков.

По подсчетам Танасия, в Италии на одном участке могут принять 315 избирателей, а в России — 11,5 тысячи, что «технически нереализуемо». В связи с этим он предложил властям Молдавии открыть в России больше избирательных участков или разрешить гражданам голосовать по почте.

Выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября. Президент страны Майя Санду провела заседание членов Высшего совета безопасности, на котором обсуждались методы борьбы с иностранным вмешательством в процесс выборов.