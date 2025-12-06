Rebelion: скандалы с НАБУ на Украине могут привести к отставке Зеленского

После военного поражения Украины и коррупционного скандала в администрации президентство Владимира Зеленского висит на волоске. Об этом сообщило испанское издание Rebelion .

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака произошла в неподходящий момент. Обещания Зеленского провести реорганизацию аппарата не возымели эффекта. Эта перезагрузка, по мнению журналиста, не спасет его, а наоборот приблизит свержение.

«В условиях военного истощения, после почти четырех лет конфликта, в котором Украина уже проиграла, легитимность его руководства висит на волоске. <…> Ключевыми будут ближайшие дни; новые отставки могут погубить его», — заявил автор статьи.

Уход Ермака не устранит коррупцию в офисе президента, предупредил ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский. Другие участники преступных схем сохранят свои посты.