Зеленского назвали архитектором коррупционной модели Украины
Нардеп Дубинский: отставка Ермака не сломала коррупционную схему Украины
Отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака не изменила коррупционную модель Украины. Она всего лишь потеряла своего куратора, но сохранила архитектора в лице лидера страны Владимира Зеленского. Об этом заявил арестованный по делу о государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Он пояснил, что даже спустя неделю после отставки Ермака все основные игроки сохранили свои посты.
Дубинский пояснил, что получавшая зарплату из офиса Миндича премьер-министр Юлия Свириденко осталась в правительстве. Бывшая глава Агентства по розыску и менеджменту активов, занимавшаяся расхищением арестованной собственности, Ольга Стефанишина стала послом США.
Председатель Нацбанка Украины, курировавший кражу денег через облигации госзайма Андрей Пышный сохранил свой пост. Проходивший по делу о хищениях на фортификациях в Донбассе Павел Кириленко занял должность главы антимонопольного комитета.
Также свои места сохранили глава Госфинмониторинга Филипп Пронин и фальсифицировавший преследование НАБУ генпрокурор Руслан Кравченко.
«Все это квоты Зеленского. Он и есть главный вор и мародер», — подвел итог Дубинский.
Ранее он не исключил, что уход Ермака с поста главы Офиса президента Украины повлечет за собой добровольное сложение полномочий Зеленским. Дубинский пояснил, что украинскому лидеру придется столкнуться с реальным положением дел, которые от него скрывал самый близкий приближенный.