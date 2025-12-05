Отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака не изменила коррупционную модель Украины. Она всего лишь потеряла своего куратора, но сохранила архитектора в лице лидера страны Владимира Зеленского. Об этом заявил арестованный по делу о государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский .

Он пояснил, что даже спустя неделю после отставки Ермака все основные игроки сохранили свои посты.

Дубинский пояснил, что получавшая зарплату из офиса Миндича премьер-министр Юлия Свириденко осталась в правительстве. Бывшая глава Агентства по розыску и менеджменту активов, занимавшаяся расхищением арестованной собственности, Ольга Стефанишина стала послом США.

Председатель Нацбанка Украины, курировавший кражу денег через облигации госзайма Андрей Пышный сохранил свой пост. Проходивший по делу о хищениях на фортификациях в Донбассе Павел Кириленко занял должность главы антимонопольного комитета.

Также свои места сохранили глава Госфинмониторинга Филипп Пронин и фальсифицировавший преследование НАБУ генпрокурор Руслан Кравченко.

«Все это квоты Зеленского. Он и есть главный вор и мародер», — подвел итог Дубинский.

Ранее он не исключил, что уход Ермака с поста главы Офиса президента Украины повлечет за собой добровольное сложение полномочий Зеленским. Дубинский пояснил, что украинскому лидеру придется столкнуться с реальным положением дел, которые от него скрывал самый близкий приближенный.