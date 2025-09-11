Модельер Джорджо Армани оставил два секретных завещания

Ушедший из жизни известный итальянский модельер Джорджо Армани минувшей весной подготовил два секретных завещания, которые передал на хранение в конвертах нотариусу Елене Теренги. Вскрытие документов прошло в минувший вторник, 9 сентября. Об этом со ссылкой на нотариальный архив Милана сообщило агентство ANSA .

Первое завещание Армани написал 15 марта, второе — 5 апреля. Содержимое документов неизвестно, но авторы сообщения предположили, что модельер передал компанию близким партнерам и сооснователем «Фонда Армани» — своему помощник Лео Делл’Орко и банкиру Ирвингу Белотти.

Так как у модельера не было детей, основными претендентами на наследство становились две его племянницы Сильвана и Роберта от покойного брата Серджо, а также Андреа Камерана — сын сестры Розанны.

Кроме мажоритарного пакета в модном доме, Армани принадлежали вилла на острове Пантеллерия, летняя резиденция в Форте-дей-Марми, дом в Милане, а также резиденции в Париже и Сан-Тропе.

Кутюрье также был известным коллекционером произведений искусства, которые также должны разделить наследники.

Итальянский модельер Джорджо Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года. Мэр Милана Джузеппе Сала объявил днем траура по ушедшему мастеру 8 сентября. Армани похоронили в семейном склепе в деревне Ривальта рядом с могилами родителей и брата.