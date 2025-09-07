Армани похоронят в семейном склепе под Пьяченцей

Модельера Джорджо Армани похоронят в семейном склепе в деревне Ривальта под Пьяченцей — рядом с могилами родителей и брата. Об этом сообщило La Repubblica со ссылкой на местную ассоциацию.

Ривальта — небольшой населенный пункт, известный своим средневековым замком. Армани провел там детство и часто приезжал на кладбище к родным. По данным издания, он сам выбрал место для захоронения.

В Милане в выставочном пространстве дома Armani сегодня прощаются с модельером, ушедшим из жизни 4 сентября в возрасте 91 года.

Похороны пройдут завтра в узком кругу, в соответствии с пожеланием самого главы модного дома. В Милане и Пьяченце после смерти Армани объявили траур.