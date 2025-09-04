Сегодня 17:48 Из подмастерья в короли. Секреты успеха легендарного модельера Джорджо Армани 0 0 0 Фото: Jin Yu/Xinhua / www.globallookpress.com Знаменитости

Джорджо Армани — символ итальянской моды и мировая легенда. Он построил целую империю из небольшого бутика, совершил прорыв в Голливуде и революцию в мужском стиле. Его путь к успеху был тернистым, а жизнь не обошлась без скандалов.

Биография Джорджо Армани Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в небольшом итальянском городке Пьяченца. Вторая мировая война оставила след в судьбе его семьи. Несмотря на нехватку денег, у Армани всегда была тяга к красоте. Изначально он мечтал стать врачом, поступил на медицинский факультет Миланского университета, но через три года осознал, что профессия ему не по душе. Армани ушел из вуза и начал работать оформителем витрин в крупном универмаге La Rinascente.

Фото: Jin Yu/Xinhua / www.globallookpress.com

Путь в мир моды и создание бренда Armani Карьера Армани началась в модном доме Nino Cerruti. Будущая легенда быстро продвинулся, создавая мужские костюмы, которые отличались комфортом и элегантностью. Джорджо оказался весьма амбициозным — он хотел большего, чем просто работать на кого-то. В 1975 году весте с партнером Серджио Галеотти Армани основал собственный бренд Giorgio Armani и выпустил первую коллекцию мужской одежды.

Фото: Matthias Balk/dpa / www.globallookpress.com

Революция Армани в мужской моде Дизайнер изменил силуэты мужских костюмов, сделав их более расслабленными. Его пиджаки стали свободнее, ткань легче. Наряды сидели естественно, а не как жесткие доспехи. Кутюрье избавил пиджаки от массивных подплечников и подкладки. Таким образом Армани создал «деконструированный» пиджак. Запуск женской линии одежды В 1975 году Армани представил первую весенне-летнюю коллекцию женской одежды Giorgio Armani Borgonuovo 21. Армани использовал для коллекции плотные мужские ткани и убрал с женских костюмов все лишние детали, следуя своему кредо «Простота и ничего лишнего!» Спустя время Армани расширил бренд на аксессуары, парфюмерию и даже мебель. Он стал больше, чем одежда — это был стиль жизни.

Фото: Ik Aldama / www.globallookpress.com

Прорыв Армани в Голливуде Громкий успех пришел к Джорджо Армани в 1980-м, когда Ричард Гир надел костюм Armani в фильме «Американский жиголо». Момент оказался переломным в карьере кутюрье. Его стиль стали копировать мужчины по всему миру, сам бренд стал символом роскошного, но сдержанного образа. Армани часто работал в кино как художник по костюмам: он одевал героев в «Тринадцати друзьях Оушена», «Бесславных ублюдках» и других картинах. Костюмы модельера носили актеры и политики. В их числе — Леонардо Ди Каприо, Том Круз, Билл Клинтон и другие.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Главные достижение Армани Запустил первый в мире дизайнерский отель — Armani Hotel в Дубае;

создал спортивную линию — бренд EA7 сотрудничал с олимпийской сборной Италии;

Армани стал первым в мире высокой моды, кто начал прямые трансляции своих показов;

первым из дизайнеров ввел запрет выходить на подиум моделям, чей индекс массы тела был меньше 18;

отказался использовать натуральный мех;

первый дизайнер, удостоившийся прижизненной ретроспективной выставки платьев в Музее Гуггенхайма в 2000 году.

Фото: Hendrik Ballhausen/dpa / www.globallookpress.com

Скандалы с участием Джорджо Армани Ссора Армани с Dolce&Gabbana В 2009 году на Неделе мужской моды в Милане случился небольшой скандал: Джорджо Армани обвинил Доменико Дольче и Стефано Габбана в краже идеи. Якобы те скопировали его дизайн шелковых прошитых брюк в китайском стиле. «Сейчас они копируют, а потом, глядишь, и научатся», — сказал кутюрье. Доменико и Стефано не замедлили с ответом. «Нам, конечно, еще многому надо научиться, но точно не у него», — заявили они. Армани стал жертвой мошенников Джорджо Армани в возрасте 90 лет стал жертвой мошенников. Аферисты использовали голосовой инструмент на основе искусственного интеллекта, чтобы выдать себя за министра обороны Италии Гвидо Крозетто и его сотрудников. Мошенники попытались убедить ведущих бизнесменов страны перевести деньги за рубеж.

Фото: Simone Lucarelli/Ipa Sport / Ipa / www.globallookpress.com

Рабский труд на фабрике Giorgio Armani В прошлом году полиция во время рейдов выяснила, что поставщики люксовых итальянских брендов используют рабский труд. В списке оказалась фабрика Giorgio Armani. В деятельности компании прокуроры обнаружили нарушения, обвинив люксовый бренд в ненадлежащем контроле. Штраф на 3,5 миллиона евро Бренд Giorgio Armani оказался в центре скандала, когда антимонопольный регулятор Италии оштрафовал компанию на 3,5 миллиона евро за введение потребителей в заблуждение касательно этичности производства. Расследование показало, что за громкими заявления о социальной ответственности скрывались опасные условия труда, нарушения законодательства и н несоответствие санитарным нормам.