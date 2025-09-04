Из подмастерья в короли. Секреты успеха легендарного модельера Джорджо Армани

Джорджо Армани — символ итальянской моды и мировая легенда. Он построил целую империю из небольшого бутика, совершил прорыв в Голливуде и революцию в мужском стиле. Его путь к успеху был тернистым, а жизнь не обошлась без скандалов.

Биография Джорджо Армани

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в небольшом итальянском городке Пьяченца. Вторая мировая война оставила след в судьбе его семьи. Несмотря на нехватку денег, у Армани всегда была тяга к красоте.

Изначально он мечтал стать врачом, поступил на медицинский факультет Миланского университета, но через три года осознал, что профессия ему не по душе. Армани ушел из вуза и начал работать оформителем витрин в крупном универмаге La Rinascente.

Путь в мир моды и создание бренда Armani

Карьера Армани началась в модном доме Nino Cerruti. Будущая легенда быстро продвинулся, создавая мужские костюмы, которые отличались комфортом и элегантностью. Джорджо оказался весьма амбициозным — он хотел большего, чем просто работать на кого-то.

В 1975 году весте с партнером Серджио Галеотти Армани основал собственный бренд Giorgio Armani и выпустил первую коллекцию мужской одежды.

Революция Армани в мужской моде

Дизайнер изменил силуэты мужских костюмов, сделав их более расслабленными. Его пиджаки стали свободнее, ткань легче.

Наряды сидели естественно, а не как жесткие доспехи. Кутюрье избавил пиджаки от массивных подплечников и подкладки. Таким образом Армани создал «деконструированный» пиджак.

Запуск женской линии одежды

В 1975 году Армани представил первую весенне-летнюю коллекцию женской одежды Giorgio Armani Borgonuovo 21.

Армани использовал для коллекции плотные мужские ткани и убрал с женских костюмов все лишние детали, следуя своему кредо «Простота и ничего лишнего!»

Спустя время Армани расширил бренд на аксессуары, парфюмерию и даже мебель. Он стал больше, чем одежда — это был стиль жизни.

Прорыв Армани в Голливуде

Громкий успех пришел к Джорджо Армани в 1980-м, когда Ричард Гир надел костюм Armani в фильме «Американский жиголо». Момент оказался переломным в карьере кутюрье.

Его стиль стали копировать мужчины по всему миру, сам бренд стал символом роскошного, но сдержанного образа.

Армани часто работал в кино как художник по костюмам: он одевал героев в «Тринадцати друзьях Оушена», «Бесславных ублюдках» и других картинах.

Костюмы модельера носили актеры и политики. В их числе — Леонардо Ди Каприо, Том Круз, Билл Клинтон и другие.

Главные достижение Армани

Скандалы с участием Джорджо Армани

Ссора Армани с Dolce&Gabbana

В 2009 году на Неделе мужской моды в Милане случился небольшой скандал: Джорджо Армани обвинил Доменико Дольче и Стефано Габбана в краже идеи. Якобы те скопировали его дизайн шелковых прошитых брюк в китайском стиле.

«Сейчас они копируют, а потом, глядишь, и научатся», — сказал кутюрье.

Доменико и Стефано не замедлили с ответом.

«Нам, конечно, еще многому надо научиться, но точно не у него», — заявили они.

Армани стал жертвой мошенников

Джорджо Армани в возрасте 90 лет стал жертвой мошенников. Аферисты использовали голосовой инструмент на основе искусственного интеллекта, чтобы выдать себя за министра обороны Италии Гвидо Крозетто и его сотрудников.

Мошенники попытались убедить ведущих бизнесменов страны перевести деньги за рубеж.

Рабский труд на фабрике Giorgio Armani

В прошлом году полиция во время рейдов выяснила, что поставщики люксовых итальянских брендов используют рабский труд. В списке оказалась фабрика Giorgio Armani.

В деятельности компании прокуроры обнаружили нарушения, обвинив люксовый бренд в ненадлежащем контроле.

Штраф на 3,5 миллиона евро

Бренд Giorgio Armani оказался в центре скандала, когда антимонопольный регулятор Италии оштрафовал компанию на 3,5 миллиона евро за введение потребителей в заблуждение касательно этичности производства.

Расследование показало, что за громкими заявления о социальной ответственности скрывались опасные условия труда, нарушения законодательства и н несоответствие санитарным нормам.

