Многодетную семью россиян освободили из центра для мигрантов в США

Служба иммиграционного и таможенного контроля США выпустила многодетную семью россиян, ищущих убежища, из центра для мигрантов. Об этом сообщил телеканал NBC .

Никита, его жена Оксана и трое детей были в Центре для обработки мигрантов в городе Дилли, штат Техас, с октября 2025 года. Они рассказывали, что их кормили испорченной едой с плесенью и червями, а по ночам не давали выключать свет.

Семью освободили из центра для мигрантов примерно через неделю после того, как адвокат направил письмо властям США с просьбой выпустить их по медицинским причинам. Теперь они надеются вернуться к обычной жизни.

Телеканал отметил, что техасское учреждение уже не в первый раз сталкивается с критикой из-за условий содержания семей с детьми.

Во время избирательной кампании американский президент Дональд Трамп обещал бороться с нелегальной миграцией. После его прихода к власти в США усилились рейды и была мобилизована Нацгвардия. В Лос-Анджелес вспыхнула волна беспорядков после протестов против миграционной политики властей.