Многочасовые очереди образовались на границе России и Эстонии

Shot: сотни эстонцев стояли в очереди, чтобы попасть в Россию на 23 Февраля

На границе России и Эстонии образовались многочасовые очереди из эстонцев, желающих попасть к российским родственникам к празднованию Дня защитника Отечества. Ажиотаж возник 20 февраля, сообщил телеграм-канал Shot .

Эстонцы стояли в очередях на границе по семь-девять часов в -15 градусов, чтобы пройти КПП. Большая пробка возникла из-за указа эстонских властей, объявивших, что с 24 февраля границу с Россией можно будет пересечь только днем. Жители Эстонии, желающие успеть ее перейти, поспешили сделать это до введения новых ограничений.

Авторы канала отметили, что автобусные компании планируют отменить с 24 февраля вечерние и ночные рейсы через контрольно-пропускные пункты по маршруту Таллин — Санкт-Петербург.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия планирует запретить российским военным, участвующим в спецоперации, въезд в страны Шенгенской зоны.