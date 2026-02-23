В ЕС захотели запретить въезд всем участникам СВО

Еврокомиссия прорабатывает меры, которые должны ограничить въезд в страны Шенгенской зоны для российских военных, участвовавших в боевых действиях на Украине. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, чьи слова привело агентство Reuters .

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС, Каллас сказала, что в Брюсселе обсуждают дополнительные меры по ограничению въезда в страны Шенгенской зоны для лиц, связанных с СВО на Украине.

«В Еврокомиссии мы работаем над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных», — сказала глава дипслужбы.

Деталей о возможном механизме ограничений и сроках их введения она не привела.

Ранее с инициативой ограничить въезд для российских ветеранов и участников СВО выступили в Эстонии. Заявление раскритиковали в Венгрии, отметив, что европейские политики не увидели абсолютно никакой проблемы в том, что бывшие украинские бойцы с психологическими травмами будут свободно перемещаться по территории ЕС.