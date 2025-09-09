Американскому президенту Дональду Трампу следовало бы удвоить свои дипломатические усилия после заявления президента России Владимира Путина об Украине. С таким советом в адрес республиканца выступило издание Responsible Statecraft .

Журналисты напомнили, как Путин высказался на саммите ШОС о ситуации на Украине. Президент России тогда заметил, что, «если здравый смысл возобладает, можно будет договориться о приемлемом решении для прекращения конфликта».

Теперь, по мнению авторов статьи, Трампу следует удвоить дипломатические усилия, инициировать серьезные рабочие переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом, которые могли бы положить начало обсуждению условий урегулирования.