«Многие заплатят большую цену». Трамп выступил с угрозой по украинскому конфликту

Трамп: многие заплатят большую цену в случае краха переговоров по Украине

Многих ждут серьезные последствия в случае краха переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», — заявил американский лидер на выступлении перед журналистами в Белом доме.

Глава государства не уточнил, кого именно коснутся предполагаемые последствия.

Ранее Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте, хотя ВСУ «все еще могут выиграть».

Государственный секретарь Марко Рубио призвал Россию к сотрудничеству с США ради устойчивого мира на Украине.