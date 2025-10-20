Трамп сообщил, что не верит в победу Украины

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина вряд ли победит в конфликте. Такое заявление президент сделал, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, его слова привел CNN .

«Они все еще могут выиграть. Я не думаю, что это случится, но они могут», — подчеркнул глава США.

Также Трамп добавил, что многие «заплатят большую цену», если конфликт на Украине не получится урегулировать.

Госсекретарь Марко Рубио призвал Россию и США сотрудничать в интересах устойчивого мира на Украине. Об этом он сказал в телефонном разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Представители двух стран обсудили дальнейшие шаги после разговора лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.