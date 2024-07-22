Страны Запада начали возобновлять военную службу по призыву

CNN: страны Запада при подготовке к конфликту с РФ возобновят призыв в армию

Из-за риска прямого столкновения с Россией страны Запада решили пересмотреть порядок службы в армии. Некоторые из них возобновили или расширили призыв, сообщил телеканал CNN .

«Трагическая правда в том, что сейчас, в 2024 году, мы пытаемся решить вопрос о том, как мобилизовать миллионы людей, чтобы потенциально бросить их в мясорубку войны», — заявил руководитель отдела исследований Евразии в Институте исследований внешней политики Роберт Гамильтон.

Многие европейские страны по окончании холодной войны отменили обязательную воинскую повинность, однако в последние годы в Скандинавии и Прибалтике ее возобновили. Последней из них стала Латвия, где с января 2024 года вернули призыв. Норвегия, где служба в армии являлась обязательной, в апреле объявила о планах удвоить оборонный бюджет и мобилизовать более 20 тысяч солдат срочной службы, контрактников и резервистов.

Собеседники телеканала связали это с эскалацией напряженности и подготовкой к потенциальному столкновению с Россией. Бывший верховный главнокомандующий объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что риск возрос в 2022 году.

В самой России увеличили до 30 лет предельный призывной возраст. Численность вооруженных сил планировали нарастить до 1,32 миллиона человек.