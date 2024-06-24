«Многие не согласны». Шольц объяснил снижение поддержки правящей коалиции в ФРГ

Популярность правящей коалиции в Германии падает из-за несогласия людей с поддержкой Украины и введением антироссийских санкций. Этот факт признал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью каналу ARD .

«Есть много граждан, которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину, и с тем, что мы ввели санкции против России», — подчеркнул он.

При этом, по мнению Шольца, альтернативного варианта нет. Германия готова использовать возможности для мирного развития, которые не будут подразумевать «капитуляцию Украины», добавил канцлер.

Еще в мае Олаф Шольц указывал на то, что украинский конфликт «сильно затягивается». По его мнению, стоит готовиться к тому, что он продлится «гораздо дольше», чем хотелось бы.

На выборах в Европарламент правящая коалиция Германии показала худшие результаты за всю историю. Социал-демократы набрали около 14% голосов. Лидировал оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (30%), второе место досталось «Альтернативе для Германии» (15,9%).