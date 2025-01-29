«Мяч в руках россиян». В Финляндии назвали условие для открытия границы

Открытие границы, которую Финляндия закрыла в одностороннем порядке зависит от российской стороны. Об этом заявил президент страны Александр Стубб, его слова привело издание Yle.

«Мы пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что, если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится. <…> Мяч, так сказать, в руках россиян», — отметил он.

По словам президента Финляндии, открыть границу с Россией будет сложно.

Премьер-министр Петтери Орпо ранее заявил, что финляндско-российскую границу в ближайшее время оставят закрытой. По его словам, контрольно-пропускные пункты нельзя открывать даже в качестве эксперимента.

Власти Финляндии в конце октября прошлого года полностью закрыли два пограничных перехода на границе — Париккала и Лиекса-Инари. С весны 2024 года до особого уведомления закрыли все погранпереходы на российско-финской границе.