Финский депутат извинился за призыв открыть границы с Россией

Депутату парламента Финляндии Киммо Кильюнену пришлось извиниться за призыв открыть границу с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat .

«Мои слова на встрече с финляндскими русскими были совершенно необдуманными, и я приношу извинения за них», — сказал Кильюнен.

Он назвал свою точку зрения частным мнением, которое не отражает линию партии и возглавляемого им комитета по иностранным делам. Кильюнен добавил, что ситуация в России и на восточной границе касается его семьи. Супруга депутата имеет русское происхождение.

Финский лидер Александр Стубб ранее заявил, что отношения с Россией в будущем могут наладиться и использоваться во благо. Сейчас не время для этого, сказал президент.