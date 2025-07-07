«Мистер Япония». Трамп забыл имя японского премьера

Президент США Дональд Трамп забыл имя премьер-министра Японии Сигэру Исибы и назвал его «мистер Япония». Трансляцию вел телеканал Fox Business .

«Уважаемый мистер Япония, вот такая история», — сказал Трамп.

Также Трамп объявил, что 1 августа станет последним днем для стран, желающих заключить торговые соглашения. После этой даты их ждут повышенные пошлины. Американский президент предупредил страны, входящие в БРИКС, о возможном введении 10-процентных пошлин.

Ранее американский предприниматель Илон Маск снова вступил в полемику с Дональдом Трампом. Глава государства назвал Маска «слетевшим с катушек». В ответ миллиардер напомнил о деле финансиста Джеффри Эпштейна, что только усилило их словесную войну.