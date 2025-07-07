«Опять никого не арестовали». Маск продолжил конфликт с Трампом из-за дела Эпштейна
Американский предприниматель Илон Маск сделал новый выпад в адрес президента Дональда Трампа после того, как тот назвал его «слетевшим с катушек». Бизнесмен вспомнил про дело финансиста Джеффри Эпштейна и тем самым возобновил словесную войну с главой государства.
Трамп в печали из-за «слетевшего с катушек» Маска
В социальной сети Truth Social Трамп признался, что ему грустно наблюдать за тем, как его бывший соратник полностью «слетел с катушек». По словам президента, бизнесмен превратился «в настоящую катастрофу за последние пять недель».
Такое заявление Трамп сделал из-за идеи Маска создать третью политическую партию в США.
«Он даже хочет основать третью политическую партию, несмотря на то, что они никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах», — заявил американский лидер.
Акции компании Tesla до открытия основных торгов подешевели почти на 7% после слов Маска о создании новой партии. По состоянию на 12:26 по московскому времени ценные бумаги дешевели на 6,62% — до 294,47 доллара, до этого снижение превышало 7%.
Последняя капля
Издание Axios 7 июля сообщило, что Минюст и ФБР не нашли доказательств того, что осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных людей и вел «список клиентов».
В ответ «слетевший с катушек» Маск опубликовал в соцсети Х пост, который стал продолжением конфликта с Трампом.
«Который час? О, смотрите, опять никого не арестовали», — написал Маск под картинкой с изображенными на ней нулями и подписью «количество арестов по делу Эпштейна».
Затем предприниматель опубликовал мем с клоунами. Он отметил, что вывод ФБР и Минюста об отсутствии так называемого «списка Эпштейна» противоречит обещаниям его рассекретить.
«Это было последней каплей», — подчеркнул Маск.
Подписи на картинке, где человек превращается в клоуна, гласят: «Мы опубликуем список Эпштейна; нам нужно чуть больше времени; список Эпштейна у меня на столе; нет списка Эпштейна».
Под фразой «у меня на столе» может подразумеваться только Дональд Трамп, заявил политик Олег Царев в своем Telegram-канале.