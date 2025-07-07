«Опять никого не арестовали». Маск продолжил конфликт с Трампом из-за дела Эпштейна

Американский предприниматель Илон Маск сделал новый выпад в адрес президента Дональда Трампа после того, как тот назвал его «слетевшим с катушек». Бизнесмен вспомнил про дело финансиста Джеффри Эпштейна и тем самым возобновил словесную войну с главой государства.

Трамп в печали из-за «слетевшего с катушек» Маска

В социальной сети Truth Social Трамп признался, что ему грустно наблюдать за тем, как его бывший соратник полностью «слетел с катушек». По словам президента, бизнесмен превратился «в настоящую катастрофу за последние пять недель».

Такое заявление Трамп сделал из-за идеи Маска создать третью политическую партию в США.

«Он даже хочет основать третью политическую партию, несмотря на то, что они никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах», — заявил американский лидер.

Акции компании Tesla до открытия основных торгов подешевели почти на 7% после слов Маска о создании новой партии. По состоянию на 12:26 по московскому времени ценные бумаги дешевели на 6,62% — до 294,47 доллара, до этого снижение превышало 7%.