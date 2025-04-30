Мишустин дал старт строительству моста в КНДР

Мишустин запустил по видеосвязи строительство автомоста из России в КНДР

Строители начали возводить автомобильный мост в Северную Корею из Приморского края. Премьер Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт строительству переправы, сообщила пресс-служба правительства.

Мост перебросят через реку Туманную. Его планируют возвести за полтора года.

«С северокорейской стороны в церемонии поучаствовал председатель кабинета министров Пак Тхэ Сон», — отметили в пресс-службе.

Протяженность переправы составит около 850 метров, 300 из которых построит Россия. Также российские специалисты возведут 2,4 километра подходов.

Ранее президент Владимир Путин выразил признательность КНДР за помощь в освобождении Курской области от ВСУ. По его словам, Северная Корея отправила военных для поддержки России из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что российская сторона тоже может оказать военную помощь КНДР. Он напомнил о соглашении, заключенном странами.