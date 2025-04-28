Песков заявил, что Россия тоже может оказать военную помощь КНДР

Россия при необходимости тоже может оказать Северной Корее военную помощь в соответствии с договором. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У нас же действует договор, и по этому договору стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать незамедлительную помощь друг другу», — объяснил официальный представитель Кремля.

Власти КНДР ранее подтвердили отправку военных в Россию. Центральный комитет Трудовой партии Кореи опубликовал заявление, в котором прокомментировал участие войск в операции по освобождению Курской области.

Президент России Владимир Путин выразил признательность лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну за помощь в освобождении приграничного региона от Вооруженных сил Украины.