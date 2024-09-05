Мишеля Барнье назначили новым премьер-министром Франции

BFMTV: новым премьер-министром Франции назначили Мишеля Барнье

Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de
Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал постановление о назначении экс-министра иностранных дел и бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье на пост нового премьер-министра страны. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Барнье возглавлял французский МИД в 2004-2005 годах и был руководителем переговорной группы ЕС по Brexit.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь ушел в отставку в середине июля. Он написал заявление об увольнении на следующий день после внеочередных парламентских выборов. Атталь продолжит работу в парламенте. При этом Макрон сразу не принял отставку премьер-министра. Французский лидер попросил его остаться для обеспечения стабильности в стране.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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