Мишеля Барнье назначили новым премьер-министром Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал постановление о назначении экс-министра иностранных дел и бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье на пост нового премьер-министра страны. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Барнье возглавлял французский МИД в 2004-2005 годах и был руководителем переговорной группы ЕС по Brexit.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь ушел в отставку в середине июля. Он написал заявление об увольнении на следующий день после внеочередных парламентских выборов. Атталь продолжит работу в парламенте. При этом Макрон сразу не принял отставку премьер-министра. Французский лидер попросил его остаться для обеспечения стабильности в стране.