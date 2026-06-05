Мирзиеев на ПМЭФ выступил за технологическую индустриализацию Евразии

Узбекистан выдвинул инициативу сформировать пояс технологической индустриализации стран Евразии. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

«Ориентируемся на большие пространства кооперации. Именно поэтому выступаем с инициативой формирования евразийского пояса технологической индустриализации», — сказал он.

Вместе с Мирзиеевым в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума приняли участие президент России Владимир Путин, глава Танзании Самия Сулуху Хасан и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Российский лидер в начале обратился с приветственным словом, отметив, что в этом году форум собрал делегации из более чем 130 стран. По его словам, заполненный участниками зал заседания — это свидетельство высокого интереса к мероприятию.

Накануне Путин и Мирзиеев совместно дали старт строительству интегрированной АЭС в Узбекистане, заложив основы развития современной атомной энергетики.