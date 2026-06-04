Путин и Мирзиеев дали старт строительству интегрированной АЭС в Узбекистане

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев дали старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в Джизакской области республики. Лидеры подключились к церемонии по видеосвязи из Константиновского дворца в Санкт-Петербурге, кадры опубликовали в канале в «Максе» «Кремль. Новости» .

«То, что Россия и Узбекистан реализуют такой действительно флагманский, высокотехнологичный проект, является ярким примером дружбы и союзничества двух наших государств, свидетельствует об успешном и динамичном развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства по всем направлениям», — сказал российский лидер.

Путин дал старт на заливку бетона первого энергоблока АЭС, сказав «разрешаю». Позже поздравил с запуском строительства, пожелав доброго пути.

Фактически в Узбекистане заложили основы развития современной атомной энергетики. Отрасли, символизирующей высокие научные возможности и передовые инженерные компетенции. В состав проекта вошли два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 мегаватт каждый.

Президент Узбекистана прибыл на Петербургский международный экономический форум, который пройдет до 6 июня. Мирзиеев со своей командой участвует во всех секциях ПМЭФ.