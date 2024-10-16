Миру предрекли «новую эру электричества»

Мир стоит на пороге «новой эры электричества» — к концу текущего десятилетия ожидается пик потребления ископаемого топлива. Избыток нефти и газа на рынке может стать стимулом для инвестиций в экологически чистые источники энергии. Информация опубликована в отчете Международного энергетического агентства.

«Во второй половине этого десятилетия перспектива более масштабных — или даже избыточных — поставок нефти и природного газа, в зависимости от того, как будет развиваться геополитическая напряженность, приведет нас в совершенно иной энергетический мир», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

По его мнению, это может способствовать снижению стоимости. Также прогнозируется, что к 2030 году спрос на уголь, нефть и газ достигнет своего максимума.

Избыточное предложение, которое, по прогнозам специалистов, появится во второй половине 2020-х годов, может стать стимулом для инвестиций в экологически чистые источники энергии.

Ранее стало известно, что российская сторона обратилась к Азербайджану и Грузии с запросом о возможности импорта электроэнергии в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в следующем году россияне будут платить за электричество по-новому.