Россия решила импортировать электричество из Грузии и Азербайджана

Российская сторона обратилась к Азербайджану и Грузии с запросом о возможности импорта электроэнергии в случае чрезвычайных ситуаций. Об это сообщила журналистам член правления «Интер РАО» Александра Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции, передал «Интерфакс» .

«Мы запросили две страны. Азербайджан и Грузию спросили о возможности поставки. Чтобы поставляли в период аварийных режимов», — рассказала Панина.

Россия попросила их быть готовыми предоставить в случае необходимости 300 Мегаватт.

В июле на юге России уже действовали временные графики ограничения потребления электроэнергии из-за проблем с работой генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции. По словам Паниной, ответ на запрос пока не дан.

Ранее стало известно, что россияне будут платить за электричество по-новому в 2025 году. В Москве стоимость электроэнергии вырастет с 6,99 до 7,87 рубля за киловатт-час, в Московской области — с 7,33 до 8,25 рубля, а в Санкт-Петербурге цена за электричество увеличится с 6,19 до 6,97 рубля.