Россияне будут платить за электричество по-новому в 2025 году

ФАС рассчитала тарифы на электроэнергию на 2025 год

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитала для населения России тарифы на электроэнергию на 2025 год. В следующем году население будет платить за электричество по-новому, обратила внимание «Российская газета» .

Плата за свет и другие коммунальные услуги с июля 2025 года повысится. Самая низкая стоимость окажется в Луганской Народной Республике, где нижний предел установили на отметке 1,46 рубля за киловатт-час. Самое дорогое электричество — на Чукотке, где максимальный размер платы достигнет 11,36 рубля.

Плата за свет в Москве увеличится с 6,99 до 7,87 рубля за киловатт-час, в Московской области — с 7,33 рубля до 8,25 рубля, а в Санкт-Петербурге электричество подорожает с 6,19 до 6,97 рубля.

При этом в среднем для населения России цена на электроэнергию составит 4,72 рубля за киловатт-час, это меньше среднемирового значения в три раза.

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