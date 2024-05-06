Мировые расходы на IT в 2024 году превысят 5 триллионов долларов | 360°

Мир 06 мая 2024, 10:14 Мировые расходы на IT в 2024 году превысят 5 триллионов долларов «Коммерсант»: в 2024-м расходы на IT в мире превысят 5 трлн долларов РИА «Новости»

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В 2024 году мировые расходы на информационные технологии подрастут на 8% — до 5,06 триллиона долларов. Такой прогноз дали аналитики американской исследовательской компании Gartner, сообщил «Коммерсант».

Для сравнения: в 2023-м показатель расходов составил порядка 4,7 триллиона долларов, а рост был только 3,8%. По мнению исследователей, до конца десятилетия объем мировых расходов на IT перешагнет отметку в восемь триллионов долларов.

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Большая доля трат в 2024-м, по их оценке, придется на услуги связи — они увеличатся до 1,6 триллиона долларов (+4,3%). За ними следуют IT-услуги. Здесь затраты подскочат сразу до 1,5 триллиона (+9,7%). В Gartner убеждены, что эта часть IT-рынка может стать крупнейшей из отслеживаемых компанией.

Сегмент программного обеспечения занял третье место по доле затрат. Предполагаемый рост расходов на него составит 13,9% — до более чем одного триллиона долларов.

Также в Gartner предупредили о росте расходов на относящиеся к сфере IT устройства. Они, по прогнозу, вырастут в мире на 3,6%, до 688 миллиардов долларов. Причины этого специалисты объяснили сокращением срока службы мобильных телефонов.

«Потребители и предприятия быстрее заменяют мобильные телефоны», — пояснили эксперты.

В пятерку секторов по объему затрат в 2024 году также включили центры обработки данных. На них расходы, по мнению аналитиков, составят 260 миллиардов долларов (+10%). Произойдет это в первую очередь это произойдет на фоне развития технологии генеративного искусственного интеллекта.