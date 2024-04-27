Россиянам объяснили, почему нужно отвязывать номер от аккаунтов в мессенджерах | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 19:20 Россиянам объяснили, почему нужно отвязывать номер от аккаунтов в мессенджерах Эксперт Мясоедов: при смене номера нужно отвязывать аккаунты в мессенджерах Unsplash

Читать 360 в

Россияне при смене номера должны отвязывать его от аккаунтов в мессенджерах. Об этом в разговоре с 360.ru напомнил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов. Таким образом он прокомментировал случай с покупкой «чистого» номера, при котором в распоряжении нового владельца номера оказались переписки другого человека.

«К номеру телефона привязывается веб-аккаунт, в котором хранится вся переписка. Логика мессенджеров выглядит следующим образом: при смене номера пользователь с помощью настроек переносит свою переписку в облако. Затем аутентифицирует другой номер, после чего на него загружается вся история», — пояснил специалист.

Реклама

Обычно у операторов мобильной связи есть так называемый «период забвения» — в это время номер не передают новому клиенту. Но бывают случаи, когда даже через год новый владелец номера может получить доступ к чужой переписке.

«Это значит, что бывший пользователь не отвязал аккаунт от номера, но делал бэкап. При этом мессенджер ждал, когда номер включится, а затем отправил на него всю переписку. Чтобы избежать этого, нужно обратиться в службу поддержки мессенджера и запросить отвязать прежний номер», — добавил Мясоедов.

По его словам, лучшей защитой аккаунтов в мессенджерах является двухфакторная идентификация. Кроме того, при заходе в мессенджеры с других девайсов в настройках следует следует прервать все сессии, порекомендовал эксперт.

Жительница Белоруссии в Сети рассказала, как после смены номера телефона зашла в мессенджер под чужим аккаунтом.

«Когда вы отказываетесь от номера, его никто не чистит — просто перепродают другому человеку. <…> Если вы не отвязали, не поменяли номер телефона, то <…> полный доступ к этому аккаунту [в мессенджере]. Делай, что хочешь», — пояснила девушка.

Она отметила, что в такой ситуации человек может потерять ценные данные. Под ее постом пользователи оставили комментарии, в которых поделились подобным опытом.