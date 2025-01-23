Мировой гегемон в лице США начал деградировать

Бывший мировой гегемон в лице США стал терять контроль над ситуацией и деградировать, на фоне этого появляются новые, сильные игроки, способные обеспечить стабильность в мире. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с РИА «Новости» .

Он отметил, что сейчас начался переход от однополярного миропорядка к новому, справедливому мироустройству. Этот процесс сложный и рискованный.

«В мире появляются новые мощные, авторитетные игроки, которые имеют уже большой потенциал — потенциал развития, потенциал и способности обеспечивать безопасность и стабильность в мире», — сказал Нарышкин.

Ранее политолог Александр Асафов выразил мнение, что новый президент США Дональд Трамп продолжит политику однополярного мира, где США намерены занимать главенствующую роль.