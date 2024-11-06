Политолог Асафов заявил, что Дональд Трамп продолжит политику однополярного мира

Дональд Трамп продолжит курс на сохранение однополярного мира, где США будут занимать главенствующую роль. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил политолог Александр Асафов.

Ранее стало известно, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США над Камалой Харрис, получив 277 голосов выборщиков.

По словам политолога, ожидаются изменения не только внутри Америки, но и в экономическом контексте, а также в геополитической и геоэкономической конкуренции.

«Трамп объявил об изменении курса США на 180 градусов, заявив, что у Штатов нефти больше, чем у Саудовской Аравии и России», — привел слова политика Асафов.

Трамп будет и дальше пытаться делать Америку великой, добавил собеседник.